طقس الغربية اليوم.. صقيع وعواصف ترابية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

شهدت شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، في ظل تقلبات مناخية حادة، وانتشار الشبورة المائية والضباب بالطرق، الأمر الذي أربك الحركة المرورية.

صقيع ورياح وعواصف باردة

وترتب على انتشار الشبورة المائية والضباب صعوبة الرؤية لقائدي السيارات والدراجات النارية، وذلك بكل الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

ورصدت «الوطن» مظاهر سوء الأحوال الجوية، مثل انتشار العواصف الترابية والباردة، فضلا عن شيوع الضباب، والذي تسبب في تعطل حركة النقل والمواصلات نسبيا بالطرق الفرعية الواصلة بين المراكز.

لجان مرورية بالطرق الفرعية والرئيسية

ودفعت الجهات المرورية بمنطقة وسط الدلتا بعدد من اللجان المرورية، لمتابعة سير حركة النقل والمواصلات بالطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بأهمية التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء والمديريات، لتفعيل غرف العمليات والطوارىء الكاملة طوال فترات الأحوال الجوية غير المستقرة، والربط مع مسؤولي شبكات المياه والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء حفاظا على صالح العام للمواطنين.

494 سيارة ومعدة لشفط مياه الأمطار

الجدير بالذكر، أن محافظة الغربية خصصت نحو 494 سيارة ومعدة لكسح وشفط مياه الأمطار المتوقع تساقطها، والدفع بفرق فنية متخصصة تستهدف التأكد من صيانة بالوعات وغطاسات الأنفاق الرئيسية والفرعية بنطاق مراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبرى.