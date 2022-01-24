طقس الغربية.. صقيع وشبورة وارتباك في حركة المرور

شهدت شوارع وميادين مراكز محافظة الغربية، صباح اليوم، استمرار التقلبات الجوية وسوء الأحوال المناخية، تزامنا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وانتشار الشبورة والتقلبات الجوية، وشيوع الشبورة والضباب، على مستوى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

ارتباك حركة المرور

ورصدت «الوطن» ارتباكا نسبيا في حركة المرور، بسبب الشبورة وصعوبة الرؤية لقائدي السيارات والدراجات النارية والتوك توك توك، على الطرق الفرعية والرئيسية، وعلى رأسها (القاهرة - الإسكندرية)، (المحلة - كفرالشيخ) الدولي، (طنطا - كفرالشيخ)، (المحلة - المنصورة)، (طنطا - بركة السبع)، فضلا عن انتشار السحب الكثيفة والضباب على الطرق الفرعية المطلة على ضفاف نهر النيل ومياه الترع والأراضي الزراعية بين مراكز (طنطا - المحلة)، (بسيون - كفر الزيات)، (السنطة - زفتى)، (سمنود - المحلة)، (زفتي - سمنود)، (كفر الزيات - طنطا)، و(قطور - طنطا).

طواقم أمنية مرورية ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج الغربية

وفي المقابل، وجّه اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، العميد وائل حمودة، مدير إدارة مباحث المرور بالغربية، بأهمية تخصيص طواقم أمنية مرورية ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج الغربية ومراكز المحافظة، لتأمين أرواح المواطنين والتأكد من سلامة الجميع خلال موجة الطقس السيئ والصقيع والأحوال المناخية المتغيرة.

لجان مرورية للتأمين أرواح وحياة المواطنيين بكافة الطرق الفرعية والرئيسية

كما وجّه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اللواء حسين الهنيدي، سكرتير عام محافظة الغربية، بأهمية التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، برفع حالة الطوارئ بدواوين المجالس والمديريات، لتلقي استغاثات المواطنين خلال موجة الطقس السيئ والصقيع.

محافظ الغربية يرفع حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين

ووجّه محافظ الغربية، مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء، باستمرار التنسيق الكامل مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات، لحل أي أزمات محتملة خلال موجة الطقس السيئ.

تخصيص 494 معدة وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة

وكشف محافظ الغربية في تصريحات صحفية، عن تخصيص نحو 494 معدة وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة خلال الساعات المقبلة، فضلا عن الدفع بفرق لجان فنية للتأكد من صيانة بلاعات الصرف في الأنفاق الرئيسية والشوارع العمومية بمراكز المحافظة.