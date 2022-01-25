انطلاق منتدى فنون شباب العالم بالغردقة بمشاركة 50 فنانا من 15 دولة

ينطلق اليوم الثلاثاء، منتدى «فنون شباب العالم»، في دورته الرابعة، بمشاركة 50 فنانًا من مشاهير 15 دولة، بمنطقة الممشى السياحي المفتوح بمدينة الغردقة، بالتنسيق مع وزارتي السياحة والصحة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

مشاهير الفنانين في منتدى الغردقة

وأشار الفنان محمد حميدة منظم المنتدى، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعدادات الغردقة لاستضافة الحدث العالمي في دورته الرابعة، الذي يقام لأول مرة في الغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، ويستمر حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 50 من الشباب المتميزين فنيًا في مختلف أنواع الفنون التشكيلية والموسيقية والثقافية.

فعاليات منتدى فنون شباب العالم

وأضاف أن فعاليات المنتدى تضم مهرجان للرسم والتشكيل على ألواح التزحلق على الأمواج، وورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة والغردقة، وورشة فنون تشكيلية لـ50 فنان تشكيلي.

منتدى فنون شباب العالم يقام في أكثر من مدينة سياحية

وكشف «حميدة» عن أن فكرة منتدى فنون شباب العالم، جاءت عقب انطلاق منتدى شباب العالم الأول وتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفنون والفنانين والشباب، لافتاً إلى أن المنتدى سوف يُقام في أكثر من مدينة سياحية في مصر في الدورات المقبلة، بصفة سنوية، بمشاركة شباب من مختلف دول العالم، للتنشيط السياحي، وعمل جذب سياحي للمدن السياحية المصرية.