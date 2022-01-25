«القاتل الصامت» ينهي حياة زوجين وأطفالهم الثلاثة أثناء نومهم بالبحيرة

لقي 5 أشخاص مصرعهم بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون «القاتل الصامت» المتسرب من الدفاية أثناء نومهم، داخل منزلهم بقرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أمن البحيرة يتلقى إخطارا بمصرع 5 أشخاص

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى 5 جثث إثر استنشاق غاز مدفئة داخل منزلهم بقرية البسلقون التابعة لذات المركز، وجرى حفظ الجثث وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع أسرة كاملة في البحيرة بسبب «غاز المدفئة»

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمد فوائد أحمد، 45 سنة، هدي شبل علام، 40 سنة، منه محمد فوائد، 10سنوات، مريم محمد فوائد، 8 سنوات، مروان محمد فوائد 16سنة»، وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق آخر، شهدت قرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة أمس مصرع الشيخ سيد أحمد عيسي وزوجته ونجله الطبيب محمد، وجرى التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة داخل منزلهم وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.