الآلاف يشيعون جثامين «مقرئ البحيرة» وزوجته وابنه: «ماتوا بالغاز»

شيع الآلاف من أهالي قرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثامين الشيخ سيد أحمد عيسى وزوجته ونجله، إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والبكاء، مرددين هتافات «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله».

حزن في قرية لقانة

كانت قرية لقانة، التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤلمة، راح ضحيتها 3 أفراد وأصيب 6 آخرون، جميعهم من أسرة واحدة، إثر تسرب غاز داخل منزلهم، وتم نقل الجثث لمستشفى دمنهور العام، والمصابين لمستشفى إيتاي البارود.

ورود إخطار بوقوع الحادث

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة شبراخيت من النجدة، يفيد بوقوع حادث في قرية لقانة، باختناق عائلة بسبب تسرب غاز، أسفر عن وفاة 3 أشخاص و6 إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثامين داخل المنزل لحين وصول فريق النيابة العامة والطب الشرعي للمعاينة.

والمتوفون هم كل من الشيخ سيد أحمد عيسى، 56 سنة، ونجله الدكتور محمد، 38 سنة، وزوجته، بينما تم نقل زوجة نجله وأحفاده، كلا من عمر محمد عيسى، 7 سنوات، وسلمى محمد عيسى، 7 سنوات، أحمد محمد عيسى، 4 سنوات، وفريدة محمد السيد عيسى، ومنار وائل عيسى، 12 سنة، إلى مستشفى إيتاي البارود العام، لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم.

نجله الثاني حضر من السعودية لاستلام الجثامين

وقال أحد أقارب الضحايا، إن الشيخ «عيسي»، لديه 3 أبناء، اثنان منهما بالسعودية والإمارات، حيث استطاع الأول القدوم من السعودية لاستلام الجثامين، والثالث الذي لقي مصرعه بجانب والديه عقب استنشاق الغاز داخل منزل العائلة بقرية لقانة بشبراخيت، مشيرا إلى أن نجله عندما دخل المنزل فوجئ بسقوط والديه على الأرض مغشيا عليهما، حيث قام بمحاولة لإفاقتهما لكن سرعان ما استنشق الغاز وسقط هو الآخر ليلقى مصرعه على الفور، قبل أن يكتشف إصابة زوجته و5 من أبنائه.