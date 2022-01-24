مباحث البحيرة تكشف لغز العثور على 13 حمارا دون جلود

تمكنت مباحث البحيرة، اليوم الاثنين، من كشف لغز العثور على 13 حمارا نافقا ومسلوخة، مكتملة الأبدان والأعضاء ملقاة بأحد المجاري المائية في مركز دمنهور.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بأحداث الواقعة من مأمور مركز شرطة دمنهور، بعثور عدد من الأهالي على بعض الدواب «حمير» نافقة وملقاة بأحد المجاري المائية، وتبين من الفحص وجود 13 دابة نافقة ومسلوخة مكتملة الأبدان والأعضاء ملقاة بأحد المجاري المائية.

4 أشخاص وراء الواقعة

وبتكثيف التحريات توصلت أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، اشتروا تلك الدواب من أسواق الماشية، وذبحوها وسلخوا جلودها وباعوها لأحد الأشخاص، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقاموا عقب ذلك بإلقائها بمكان العثور عليها.

وضبط المتهمون وبحوزة أحدهم 32 قطعة من جلود الحمير، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.