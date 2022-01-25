أبوالغيط: العمل العربي الجماعي مهم لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية

ألقى السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاضرة أمام كلية الدفاع الوطني بعنوان «المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على العمل العربي المشترك»، والتي يحضرها كبار الضباط في القوات المسلحة العمانية وكبار موظفي الدولة، وذلك في ختام زيارته إلى سلطنة عمان.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، بأنّ الأمين العام استعرض في محاضرته خلفية تشكيل النظام الدولي الحالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وملامحه الرئيسية التي تشكلت علي مدار العقود الماضية، مع التركيز على تأثير هذا النظام وما يستتبعه من أوضاع على الإقليم العربي برمته.

تغير المناخ والإرهاب

واوضح أنّ أبوالغيط اهتم في حديثه بالتركيز على أهم القضايا الشاملة التي تضرب العالم والمنطقة، ومنها على سبيل المثال قضايا تغير المناخ والإرهاب، وغيرها من القضايا التي تستحوذ على الاهتمام الدولي العام، وتستلزم تضافر الجهود الدولية وتعاون الجميع في مواجهتها.

مواجهة الصراعات والتجاذبات والمشكلات الداخلية

وشرح الأمين العام، أنّ الإقليم العربي يشهد في هذا السياق تحديات متعددة يتعين على الدول العربية مواجهتها والتغلب عليها من خلال العمل العربي الجماعي، تتمثل في بعض المسائل الأمنية والمشكلات التي تصدرها إلينا دول الجوار العربي في الأساس، ومواجهة الصراعات والتجاذبات والمشكلات الداخلية.

ومن المقرر أن يتجه الأمين العام اليوم من مسقط إلى الرياض، ليترأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك، يوم 26 الحالي، وهي اللجنة التي يترأسها الأمين العام وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي لمتابعة أهداف وآليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها.