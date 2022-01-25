الأمم المتحدة: 250 ألف لاجئ سوري مهددون بسبب البرد.. ولدينا عجز مالي

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن الثلوج الكثيفة والأمطار أثرت بشكل خطير على حوالي 250 ألف نازح سوري يعيشون داخل مخيمات في آخر معقل رئيسي للمعارضة في شمال غرب سوريا، إذ انهارت الخيام واضطر الأطفال إلى المشي على الجليد بالصنادل، بحسب تصريحات مسؤول شؤون إنسانية رفيع المستوى في الأمم المتحدة.

2.8 مليون نازح يعيشون فى مخيمات سيئة فى شمال غرب سوريا

ذكر مارك كاتس نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، أن شمال غرب سوريا تضرر بشدة حيث يعيش 2.8 مليون نازح بشكل رئيسي في مخيمات سيئة لأنها منطقة حرب، مؤكدا تأثر نحو 100 ألف شخص بالثلوج الكثيفة وتضرر حوالي 150 ألف شخص يعيشون في الخيام من الأمطار ثم درجات الحرارة شديدة البرودة لحد التجمد.

ونوه «كاتس»، إلى أن العاملين في المجال الإنساني يسحبون الناس من تحت الخيام المنهارة، وأن الكثيرين ليس لديهم مجارف أو معدات أخرى لإزالة الجليد من خيامهم، لذلك فقد استخدموا أيديهم فقط، لافتا إلى أن مناشدة الأمم المتحدة بتقديم 4 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية لسوريا في عام 2021 تم تمويله بنسبة 45% فقط، مقارنة بـ 58% في عام 2020، ومن أصل 84 مليون دولار مطلوبة لاحتياجات فصل الشتاء في الشمال الغربي، تم تلقي 45 مليون دولار فقط حتى الآن، مما يترك فجوة قدرها 39 مليون دولار.

وأوضح: «الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد للتعرف على حجم الأزمة، ومساعدتنا على إخراج هؤلاء الأشخاص من الخيام إلى مأوى مؤقت أكثر أمانا وكرامة، ومطلوب بشدة المزيد من الأموال، والإرادة السياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ 11 عاما».