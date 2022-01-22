عطلة رسمية في سوريا لمدة 5 أيام بسبب الطقس السيئ

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، اليوم السبت، تعطيل العمل في الجهات العامة لمدة خمسة أيام، خلال المدة الممتدة من يوم غد الأحد 23-1-2022 وحتى يوم الخميس 27-1- 2022، بسبب الظروف الجوية السائدة في البلاد.

تعطل العمل في الجهات العامة

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»: أنه في ضوء الأوضاع الجوية السائدة وفي ظل واقع الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة، الذي قيدته العقوبات الاقتصادية الجائرة وحرصا على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة، وحرصا كذلك على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوفرة وتخصيصها لخدمة المواطنين، تُعطل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من يوم الأحد 23-1- 2022، وحتى يوم الخميس 28-1- 2022، وتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها».

الوزراء مستمرون في العمل

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء، في بيانها، إلى أنه يُطلب إلى كافة الوزراء ومن يعامل معاملتهم الاستمرار بالعمل مع العاملين في مكاتبهم فقط؛ لمتابعة ما يلزم من قضايا خدمية أساسية دون الإدارية، في وزارتهم والإدارات العامة الرئيسة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها.

وتضرب موجة باردة غير مسبوقة، عددا من الدول العربية، بينها السعودية والعراق والأردن، إذ وصلت درجات الحرارة، إلى 6 تحت الصفر، كما كست الثلوج مدنًا وأجزاء متفرقة من هذه البلدان.