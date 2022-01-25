القصة الكاملة لوفاة زوجين بالبدرشين.. «ماتوا على السرير وجنبهم طبنجة»

داخل غرفة نومهما فارقا الحياة سويًا متأثرين بطلقات نارية في مناطق متفرقة من الجسد، واقعة مأساوية شهدها مركز البدرشين، بعد استيقاظ الأهالي، أمس على خبر وفاة زوجين داخل شقتهما السكنية، إذ جرى العثور عليهما داخل منزلهما.

وفاة زوجين في ظروف غامضة بالبدرشين

أسرع أحد الأهالي لقسم شرطة مركز البدرشين، للإبلاغ عن تلك الواقعة التي أثارت رعب وفزع السكان، وعلى الفور تحركت قوة من الأمن لمحل الواقعة، وتبين أن الزوج رجل عجوز يبلغ من العمر 70 عامًا، توفي إثر طلقتين في الصدر، وبجواره طبنجة، فيما عثرت قوات الأمن على جثة الزوجة 45 عامًا، بجوار السرير أيضًا متأثرة بأربعة طلقات نارية.

حالة من الهلع والخوف الشديد أصابت الأهالي والجيران في المنطقة غير مصدقين ما استيقظوا عليه صباح اليوم من واقعة دخيلة عليهم، وعاينت قوات الأمن محل سكن الزوجين المتوفين، وتبين بعد إجراء الفحص والتحريات، سلامة منافذ السكن والعثور على كافة متعلقات المتوفيين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.

نجل المتوفيين: لا أتهم أحد ووالدي قتل أمي وانتحر

استدعت قوات الأمن نجل المتوفيين، وتبين أنه طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عامًا، وبسؤاله أكد ان الطبنجة التي جرى العثور عليها بجانب والديه، خاصة بوالده وغير مرخصة، مؤكدًا أنه في الفترة الأخيرة تزايدت الخلافات الأسرية بين والديه، مشيرًا إلى أن والده كان يعاني من الاكتئاب الحاد وتوقف عن الإنفاق على المنزل ورجح أن والده قتل والدته ثم انتحر، ولا يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتهما.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي أمرت بتقرير الصفة التشريحية؛ لبيان أسباب الوفاة، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.