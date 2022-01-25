اهتمامات المصريين الصباحية.. أسعار العملات وحالة الطقس ودرجات الحرارة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح البلد»، المّذاع على شاشة قناة «صدي البلد» اهتمامات المصريين الصباحية، حيث قدّم تفاصيل أسعار الذهب وقائمة العملات المتداولة في السوق المصري اليوم، والتي جاءت كما يلي:

أسعار العملات اليوم

- الدولار الأمريكي 15.64 جنيه مصري، وسعر البيع 15.74 جنيه مصري.

- سعر شراء اليورو 17.65، وسعر البيع 17.85.

- سعر شراء الجنيه الإستيرليني 21.02، وسعر البيع 21.35.

- الريال السعودي 4.18 وسعر البيع 4.19.

- الدينار الكويتي سعر الشراء 49.76، وسعر البيع 52.6.

أسعار الذهب اليوم

- سعر عيار 18 وصل لنحو 687 جنيها مصريا.

- سعر الجرام 21 وصل لنحو 801 جنيه مصري.

- سعر الجرام عيار 24 وصل لنحو 915 جنيها مصريا.

- سعر الجنيه الذهبي 6408 جنيهات.

حالة الطقس اليوم

واستعرضت قناة «صدى البلد» حالة الطقس لليوم الثلاثاء، إذ يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ويتوقع أن تكون كما يلي:

- محافظة القاهرة درجة الحرارة العظمي 15 والكبرى 8.

- الإسكندرية العظمي 15 والكبرى 8.

- الإسماعيلية العظمى 16 والكبرى 7.

- الدقهلية العظمى 15 والكبرى 7.

- الغردقة العظمى 19 والكبرى 12.

- المنيا العظمى 15 والكبرى 5.