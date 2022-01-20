أسعار الذهب تتراجع لكنها تظل قرب أعلى مستوى لها في شهرين

تراجعت أسعار الذهب عالميا، خلال تعاملات، اليوم الخميس، لكنها تظل بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين والتي سجلتها في الجلسة السابقة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، دون تحقيق أي مكاسب وسط تزايد الحذر حول التطورات في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل.

وتراجعت أسعار الذهب الفورية في الوقت الحالي بنسبة 0.18% عند مستويات 1837.25 دولار للأوقية، بعد أن كانت عند 1839.36 دولار للأوقية في التعاملات الصباحية بالقرب من أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر الماضي، فيما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.31% إلى 1840.70 دولار.

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أفضل أداء في 3 أشهر

كانت جلسة، أمس الأربعاء، أفضل جلسة تداول للذهب في 3 أشهر، حيث أدى تراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية المحيطة بأوكرانيا إلى رفع جاذبية الملاذ الآمن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن النفيسة.

الفيدرالي وتشديد السياسة النقدية

سيقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع بكثير مما كان يعتقد قبل شهر لترويض التضخم المرتفع باستمرار، والذي يعتبره الاقتصاديون أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل.

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ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي يومي 25 و26 يناير.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا تضخميا، إلا أن المعدن حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة.