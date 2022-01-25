الأرصاد: طقس شديد البرودة على القاهرة...وصقيع في المحافظات

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع القادم، إذ سيبدأ تحسن طفيف في الأحوال الجوية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ المنخفض الجوي البارد الذي تمر به مصر منذ ما يقرب من أسبوعين، والقادم من جنوب وشرق أوروبا، سيخف حدتها مع يوم الجمعة المقبل، بحيث نشعر بتحسن طفيف فى درجات الحرارة، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت منار غانم، في تصريح خاص لـ«للوطن»، أنَّ طقس اليوم سيكون شديد البرودة نهارًا، على كل من السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتقل فترات سطوع الشمس، كما نتوقع سقوط الأمطار بين خفيفة ومتوسطة، على السواحل الشمالية.

سانت كاترين «أبرد مكان في مصر»

وأشارت إلى أنَّ درجات الحرارة على وسط سيناء، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، ستصل في برودتها إلي درجة الصقيع، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وغياب سطوع أشعة الشمس لفترات طويلة، إذ يسود طقس غائم جزئيًا على تلك المناطق، كما يكون الصقيع خلال ساعات الليل على مناطق من شمال الصعيد، وسيناء، ومناطق أخرى من شمال البلاد، مع استمرار سقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، التي تعتبر أبرد مكان في مصر حاليًا، ودرجة حرارتها صفر درجة مئوية.

وتابعت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ غدًا الأربعاء، سيسود طقس مختلف، إذ توجد العديد من التقلبات الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، يصحبها تكاثر شديد للسحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية وعدد كبير من المحافظات، يصحبها أمطار رعدية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج ما بين 3-5 أمتار مما لا يسمح بحركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 يناير:

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية : درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.اقرأ المزيد:

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.