 والد مصطفى محمد عن أداء صديقه للامتحانات بدلا منه: أمر مضحك

نفى والد مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ونادي جالاتا سراي التركي حقيقة أداء صديقه، للامتحانات بدلا من ابنه في المعهد العالي بشبرامنت، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، ويدعو إلى الضحك.

والد مصطفى محمد: لمصلحة من هذه الشائعات

وقال والد مصطفى محمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لمصلحة من هذه الشائعات التي تخرج على مصطفى، وهو يمثل منتخب مصر في بطولة قارية».

وأضاف: «مصطفى محمد لو كان عنده امتحان كان هيعتذر أو يتقدم بالتماس لوزارة التعليم العالي في ظل تمثيله لمصر في محفل دولي».

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