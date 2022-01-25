اليونانية بيرسا كوموتسي تناقش «أصوات سكندرية» في معرض الكتاب

تناقش الكاتبة والمترجمة اليونانية بيرسا كومتسي، في الخامسة والنصف مساء يوم 4 فبراير المقبل، أحدث أعمالها، رواية «أصوات سكندرية في شارع ليبسيوس» الصادرة عن دار صفصافة للنشر، وترجمة الدكتور خالد رؤوف، ويشارك في المناقشة: الدكتور خالد رؤوف مترجم الكتاب، محمد البعلي الناشر، وذلك في إطار النشاط الثقافي لليونان، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، حيث تحل اليونان ضيف شرف الدورة.

رواية عن قسطنطين كفافيس

وحسب كلمة الناشر على ظهر غلاف الكتاب: «رواية عن قسطنطين كفافيس في أيامه الأخيرة. الشاعر الشهير وصورة حياته العائلية الخادعة. صديقه المحامي التعس. الجارة المثيرة التي حركت المياه الراكدة في مجتمع الجالية اليونانية المتحفظ. الممثلة المتمردة بأهوائها وحياتها المسرحية. الفاتنة الإيطالية التي تعيش تعاستها الخاصة رغم نظرات الإعجاب المحيطة بها. كل هذه الشخصيات وغيرها تتواصل مع الشخصيات الهامة لذلك العصر (تسيركاس، فورستر وأونجاريتي).أصواتهم في شارع ليبسيوس بالإسكندرية في الفترة ما بين الحربين العالميتين (1930-1933)، هي الشخصيات الرئيسة في الرواية - متحررة من المبالغات والزوائد والزخرفات، بكل ضعفهم ومخاوفهم وشغفهم - يشكلون لوحة فسيفساء للإسكندرية في ذلك العصر».

أبرز المعلومات عن بيرسا كوموتسي

بيرسا كوموتسي من مواليد القاهرة، عادت إلى اليونان بعد أن أتمت دراستها في كلية الآداب جامعة القاهرة، تعمل بالترجمة إلى اليونانية منذ عام 1993 عن العربية والإنجليزية، وترجمت عن العربية إلى اليونانية الجزء الأكبر من أعمال نجيب محفوظ، وحصلت على جائزة الدولة اليونانية في الترجمة 2016، كما حصلت على جائزة كفافيس الدولية، وجائزة حمد للترجمة، وكُرمت من جامعة الأزهر قسم الدرسات اليونانية، ونشرت حتى الآن 7 رويات ترجم عدد منها إلى العربية مثل رواية «نزهة مع نجيب محفوظ».

معرض الكتاب 2022

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، معرض الكتاب، غدا الأربعاء، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أن يبدأ استقبال الجمهور والفعاليات ابتداء من بعد غد الخميس وحتى 7 فبرير المقبل من الساعة العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء يوميا، ما عدا الجمعة من الواحدة بعد الظهر، على أن يجرى مد ساعة أخرى يومي الخميس والجمعة بعد الثامنة مساء.