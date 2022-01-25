غياب المتهم بهتك عرض 5 فتيات داخل مدرسة بالمعادي عن أولى جلسات محاكمته

غاب «عامل أسانسير»، بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، المتهم بخطف 5 أطفال بالتحايل في المدرسة التي يعمل بها، وهتك عرضهن داخل حمام المدرسة، عن حضور أولى جلسات محاكمته، اليوم الثلاثاء، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس؛ لوجود حالة تعذرات بمناسبة الاحتفال بيوم 25 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد وأشرف العشماوي وأمانة سر محمود عبد الرشيد وعمر عاشور.

كيف استدرج المتهم أطفال مدرسة المعادي؟

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم «ع. م، 48 عاما»، في غضون عام 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي، بأنه حال كونه من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، عامل مصعد، خطف بالتحايل، المجني عليهن الأطفال كل من: «س. ا»، «خ. م»، «ف. م» « ل. ا» «ز. و»، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن في ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.

خطف وهتك عرض

وأشار أمر الإحالة، إلى أن هذه الجناية قد اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان وهتك عرض المجني عليهن الأطفال سالفي الذكر واللاتى لم يبلغن من العمر 12 عاما كاملة، وذلك بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة خطف الأطفال الخمسة أثناء تواجدهم بالمدرسة بالتحايل، إلى دورة المياه، وهتك عرضهن بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن زاعما تطهيره لهن.