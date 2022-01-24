طقس الإسكندرية.. توقعات بسقوط أمطار بنسبة 60% ورياح شديدة البرودة

شهدت مدينة الإسكندرية رياح قوية شديدة البرودة، اليوم الاثنين، طقس غائم مع توقعات بسقوط الأمطار متوسطة الشدة في ساعات الظهيرة على أماكن متفرقة ومتفاوتة في المحافظة، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس متقلب وغير مستقر خلال الأسبوع الجاري في عدد من المحافظات من بينهم الإسكندرية.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

فيما بلغت درجة الحرارة في الإٍسكندرية، اليوم، 13 درجة مئوية، مع وصول سرعة الرياح إلى 16 كيلو متر في الساعة، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 67%، وسط توقعات بسقوط الأمطار خلال اليوم بنسبة 60%.

الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، إنه من المتوقع أن تشهد محافظة إسكندرية يوم الاثنين أمطار متوسطة الشدة تخف تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 50-60%، مع الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ القصوى، في جميع أنحاء المحافظة مع الاستمرار في نشر السيارات خاصة في البؤر الساخنة بالمحافظة التي تشهد تراكمات للمياه في الشوارع خاصة مع بسقوط الأمطار بغزارة مساء أمس.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إنه تم السيطرة وسحب كافة تراكمات المياه من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بالأمس حيث الدفع بعدد من السيارات لسحب المياه.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.