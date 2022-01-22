غلق جزئي لجبال سانت كاترين في منتصف الأسبوع بسبب الثلوج

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من منخفض جوي يضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري يصل ذروته يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وكشف مصدر بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة البيئة تزامنًا مع موجة الطقس السيئ خاصة في المناطق التي قد تشهد تساقط ثلوجًا وأمطارًا مثل سلاسل جبال البحر الاحمر وجبال سانت كاترين وجنوب سيناء.

وذكر المصدر، أنَّه جرى إخطار شركات السياحة بغلق جزئي لجبال سانت كاترين بما فيها مناطق جبل موسى وجبل سانت كاترين ووادي الجبال ووادي الأربعين ووادي إطلاح ووادي التلعة تزامنًا مع ذروة الطقس السيئ.

وتبدأ ذروة الطقس السيئ اليوم إذ يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلًا مع تساقط ثلوج على جبال جنوب سيناء.

خطة طوارئ بالمحميات المركزية

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّه يجرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتبادل المعلومات في ضوء خطة الطوارئ التي جرى إقرارها، كما تمّ التنسيق مع المحافظات المختلفة المحتمل تعرضها للأمطار والسيول وتعرض جبالها للثلوج لمتابعة الموقف والتدخل السريع ورفع المياه أولًا بأول لمنع تراكم المياه بالمحميات، خاصة المحميات المركزية التي تشهد أنشطة زيارة وتخيين ورحلات سياحية والتي تضم محميات الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس بالقاهرة ووادي دجلة ومحميات الفيوم ومحميات جنوب سيناء ومحميات البحر الأحمر.

غرفة عمليات مركزية

ولفت إلى استعداد وزارة البيئة بتشكيل غرفة عمليات مركزية تتابع الموقف أولًا بأول، وجرى تحديد مناطق التخييم في المحميات غير المهددة من موجات الطقس السيئ مع نشر تعميم على جميع المحميات وتنبيه بخطط الطوارئ ومسارات التنزه واللوحات الإرشادية، وغيرها من الاجراءات الاحترازية لحماية زوار المحميات من أي خطر محتمل قد يلحق بهم.