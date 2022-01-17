ضبط هارب من 143 سنة سجن في 15 مايو.. وسقوط آخر «عليه أحكام» بالسيدة زينب

تمكّنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مالي بشركة أدوية، مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في 49 حكم حبس وغرامات في قضايا «شيكات» بإجمالي حبس 143 سنة، وكذا قضية «غرامات اقتصادية» بغرامة مالية مستحقة بلغت 100 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر ّبها.

جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة هارب من 35 سنة سجن

تمكّنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية من القاهرة من ضبط عنصر إجرامي، مقيم بالقليوبية والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا والمقضي فيها بالسجن بمدد تصل لـ35 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.