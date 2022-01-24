فريدة الشوباشي تدعم منى زكي: بنت مصر وأيقونة.. والهجوم عليها «إرهاب»

دافعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عن الفنانة منى زكي، بطلة فيلم «أصحاب ولا أعز»، بسبب الهجوم الكبير الذي تعرضت له من رواد منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا».

«الشوباشي»: الهجوم على منى زكي «إرهاب»

وأضافت «الشوباشي»، خلال لقاء مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة «ETC»، أن منى زكى بنت مصر وأيقونة ، والهجوم الكبير الذي تتعرض على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتها في الفيلم يعد «إرهابا» و«نزعة تسلطية».

أيقونة فنية

ووجهت عضو مجلس النواب رسالة شديدة اللهجة لرواد منصات سوشيال ميديا، قالت فيها إن منى زكي أيقونة فنية: «إيه الشر ده؟.. والمرأة أساس الإنسانية منذ نشأة الكون، ولن نسمح بتحقيرها».

جدل واسع

وأثار فيلم «أصحاب ولا أعز» جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ عرضه قبل أيام قليلة على منصة «نتفليكس»، بسبب ما وصفه بعض رواد السوشيال ميديا بالمحتوى الصادم، والخارج عن الإطار القيمي للمجتمع المصري.

وطالب البعض باتخاذ إجراءت تجاه الفنانة منى زكي بطلة العمل، بعدما تسببت بعض مشاهدها والعبارات التي نطقتها في الفيلم في موجة غضب على منصات السوشيال ميديا.

وكان الدكتور خالد منتصر الكاتب والطبيب، أعلن دعمه للفنان أحمد حلمي بعد تعرضه لهجوم كبير، بسبب الدور الذي قدمته زوجته النجمة في الفيلم، وأكد عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يقدم كل الدعم له، وبخاصة أنه تخطى صورة النمط الكوميدي التقليدي، وقالب نجم الشباك الذى يلبي رغبات« الزبون»، حسب قوله.