العثور على جثة شاب متفحمة داخل مخزن بالطريق الدائري في الفيوم

عثرت أسرة شاب عشريني كان قد اختفى منذ أمس، على جثته متفحمة اليوم بمحل عمله بأحد المخازن على الطريق الدائري بمدخل منطقة قحافة بنطاق مركز شرطة الفيوم، فيما هرعت شرطة النجدة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

بلاغ بالعثور على جثة متفحمة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي شاب بالعثور على جثة متفحمة داخل مخزن بالطريق الدائري بمدخل قحافة بنطاق المركز.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى مكان البلاغ، حيث عثروا على جثة أحمد سيد ذكي، 27 سنة متفحماً داخل المخزن، فيما جرى فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة، واستدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثة في مكان الحادث.

نقل الجثة إلى المشرحة

جرى استدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير تفصيلي حول أسباب وطريقة الوفاة وبيان الإصابات.

تفريغ كاميرات المراقبة

ويعمل ضباط الشرطة على تفريغ الكاميرات المتواجدة بالقرب من مسرح الجريمة، لتتبع خط سير المجني عليه، ومعرفة آخر من كان معه، وسبب وفاته بتلك الطريقة، وحل لغز الواقعة.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.