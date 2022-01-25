«التعليم» ترد على المطالبة بمد إجازة نصف العام بسبب متحور أوميكرون

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021-2022 قائم دون أي مشكلات أو معوقات تذكر، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية المتواجدة بديوان عام الوزارة، والمتصلة بالغرف الفرعية بالمديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين والإداريين، وذلك بحكم تنفيذ إجراءات مشددة داخل المدارس والإدارات التعليمية.

وزير التعليم: صحة الطلاب أهم من أي شيء

ورداً على سؤال «الوطن»، حول مطالبة العديد من أولياء الأمور على صفحات التواصل الاجتماعي بمد إجازة نصف العام خوفا على أبنائهم من متحور أوميكرون، علق وزير التعليم قائلا: «صحة الطلاب أهم من أي شيء، ولا يوجد قرار رسمي حتى الآن بمد إجازة نصف العام الدراسي، وهناك متابعة دقيقة ودورية للوضع الوبائي في مصر، واللجنة العليا لأزمة كورونا هى من تصدر مثل هذه القرارات، ونعمل دائما لمصلحة الطلاب».

وزير التعليم: إجازة نصف العام الدراسي تبدأ يوم 5 فبراير المقبل

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الترم الأول، لم تتأثر بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، وأن جميع الامتحانات جرت بشكل منضبط، علاوة على أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تسير بصورة منتظمة حتى الآن، لافتا إلى أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ في 5 فبراير المقبل، وأن الوزارة لديها خطة استراتيجية كاملة لتطوير المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، لتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين.

وزير التعليم: نستعد جيدا لامتحانات الثانوية العامة 2022

وأشار وزير التعليم، إلى أن الوزارة تستعد جيدا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها في يونيو المقبل، موضحا أن جائحة فيروس كورونا لن ولم تؤثر على تنفيذ خطة الوزارة في استكمال العام الدراسي 2022، وانتهاء كافة الامتحانات وعقدها في لجان مراقبة في المدارس، تزامنا مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا.