التضامن تنقذ سيدة مدينة نصر وأطفالها الثلاثة من «حياة الشارع»

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي، بفحص شكوى وجود سيدة وأطفالها بلا مأوى، في منطقة مدينة نصر، وإنقاذها من برودة الطقس التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

الزوج أصيب بمرض نفسي ووالدته طردت الأسرة في الشارع

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع إلى مكان تواجد السيدة وأطفالها، وأجرى بحث حالة لها، وتبين أن السيدة تدعى «ش. ج. ر»، وتبلغ من العمر 26 عاما، متزوجة ولديها 3 أطفال، والزوج كان يعمل بائعا متجولا بالعتبة، إلا أنه أصيب بمرض نفسى وجرى إيداعه بأحد مستشفيات الصحة النفسية.

وأشار البحث، إلى أن والدة الزوج قامت بطردها وأطفالها إلى الشارع، فخرجت تعيش على مساعدات أهل الخير متخذة من الشارع مأوى لها.

إيداع السيدة بأحد مراكز استضافة وتوجيه المرأة

ونجح فريق التدخل السريع، في إقناعها بإيداعها بأحد مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابع للوزارة، وجرى التنسيق مع الإدارة العامة للمرأة واستقبالها بأحد مراكز استضافة وتوجيه المرأة.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن «16439»، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء «16528»، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.