إكليل زهور وشيكولاتة وورود وأعلام.. كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة الـ70

احتفلت محافظة كفر الشيخ، بعيد الشرطة الـ60 وذلك بقيام محافظ الإقليم، اللواء جمال نور الدين، ومدير الأمن، اللواء أشرف صلاح درويش، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول، بحي سخا، وسط حضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

كما وزع الضباط والضابطات والأفراد الورود والشيكولاتة وأعلام مصر على المارة في الشوارع، وذلك وسط سعادة من الأهالي، وتأكيدا على روح المحبة بين الشرطة والشعب.

القيادات تقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء

كما شهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، عددا من المشاهد أبرزها قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء أمام قبر الجندي المجهول، فضلا عن قيام الأطفال الذين يرتدون الزي العسكري لضباط الشرطة بإهداء المحافظ ومدير الأمن وضيوفهما أكليل من الورود والحلوى، وداعب الضيوف الأطفال الذين يرتدون الزي العسكري، معبرين عن سعادتهم برؤيتهم.

وخلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ70 في كفر الشيخ، أكد محافظ الإقليم، أن رجال الشرطة يقدمون كل يوم التضحيات من أجل أمن المواطنين، وأنهم يسهرون على حماية أمن مصر الداخلي وتأمين المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن المشاركة في تأمين وحماية المشروعات القومية العملاقة التي يجرى إقامتها على أرض مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يسهرون على حماية المنشآت ويساهمون في التطوير وبناء الجمهورية الجديدة.

المواطنون يلتقطون صورا تذكارية مع ضابطات الشرطة

ومن بين مشاهد احتفال أجهزة كفر الشيخ بعيد الشرطة الـ70، هي حرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة، وبخاصة حرص الأطفال على التقاط الصور مع ضابطات قسمي الإعلام والعلاقات العامة وحقوق المرأة بمديرية أمن كفر الشيخ، خلال تواجدهن بالشوارع لتوزيع الحلوى والورود.

قيادات كفر الشيخ التنفيذية والأمنية والشعبية تشارك في الاحتفال بعيد الشرطة الـ70

وحرصت قيادات كفر الشيخ التنفيذية والأمنية والشعبية على حضور الاحتفال الذي أقامته مديرية أمن كفر الشيخ، بمركز التدريب بينهم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ووكلاء الوزارات المختلفة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

بينما حضر اللواء وسام السيسي مدير إدارة الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء عماد موسى، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي والعقيد أحمد بهاء، وكيل الأمن الوطني، والعقيد محمد علاء، والعميد أحمد السنديوني، الأمن الوطني، والعميد محمد عز، رئيس فرع الأمن العام بكفر الشيخ، والعميد أحمد الدسوقي باشا، قائد مركز تدريب الشرطة.