أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 26-1-2022 في مصر

أسعار العملات سواء دولار أو دينار أو يورو أو ريال، تختلف يوميا من بنك لآخر، ونظرا لاهتمام الكثيرين بمعرفتها، تستعرض «الوطن» سعر العملات اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري.

سعر اليورو اليوم

ومن ضمن العملات التي يبحث عنها الكثيرون، سعر اليورو اليوم سعر 17.84 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد، وفي البنك الأهلي نحو 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 17.8 للشراء وسعر 18 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، كما سجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي سعر 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

وسجل سعر الدينار البحريني اليوم 40.41 جنيه للشراء و41.74 جنيه للبيع في بنك مصر، كما سجل سعر 40.41 جنيه للشراء و41.74 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل في بنك الإسكندرية سعر 40.56 جنيه للشراء و41.8 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 20.96 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.86 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 20.93 جنيه للشراء، و21.12 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، و في بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.