105 طلبات من سكان الحي السادس الراغبين في التعويض أو العودة حتى الآن

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم، إن حي غرب مدينة نصر يواصل تلقي طلبات ورغبات سكان منطقة الحي السادس والسابع بمدينة نصر، ووصل عدد الطلبات حتى الآن إلى 105 طلبات ما بين الرغبة في الحصول على تعويض مادي أو العودة للمنطقة بعد تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدد كبير من السكان يجهز الأوراق المطلوبة لتقديم الرغبات، مؤكدا أن كل ساكن يضمن حقه قبل الإخلاء، مشيرا إلى وجود عدد من البدائل المتاحة أمام سكان الحي السادس، ولهم الحق في اختيار ما يناسبهم.

ولفت إلى أن أغلب رغبات السكان حتى الآن تتمثل في الحصول على تعويض مادي أو العودة للحي السادس بعد التطوير، مشيرا إلى أن أي أسرة ترغب في العودة، يتم إقرار إيجار شهري لها طوال فترة إقامتها خارج الحي السادس لحين إتمام أعمال التطوير.

تلبية رغبة السكان

وأوضح أنه يتم مراعاة احتياجات وطلبات المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم منحهم بعض الوقت لترتيب أمورهم، فضلا عن مساعدة الأسر في نقل أبنائهم إلى المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتوفير كل الدعم لهم، علاوة على حل مشكلات المواطنين والعمل على نيل رضاهم.

وفيما يتعلق بعدم ثقة بعض المواطنين في تعويضهم بالشكل المناسب، أشار نائب المحافظ إلى أن الدولة لها تجارب عديدة في القاهرة، ونفذت وعودها ومنحت كل مواطن حقه، ومثال على ذلك روضة السيدة التي تم نقل السكان إليها بعد تطويرها.

إزالة الحي السادس

وأوضح أن أعمال إزالة الحي السادس لن تتم قبل معرفة كل مواطن حقه، ويتم تلبية رغبته، مشيرا إلى أن التعويضات يجري تحديدها بواسطة مطور عقاري بالشكل المناسب وفق أسعار السوق، ويتم وضع التعويضات للسكان الراغبين في ذلك بحساباتهم البنكية أو عن طريق أقرب مكتب بريد تابعين له.