سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-1-2022 في البنوك المصرية

يتحكم الدولار في الأسواق المختلفة وفي أسعار العديد من المنتجات حول العالم، والذهب أيضا، لذا يهتم غالبية الناس من مستثمرين أو تجار أو رجال أعمال بمعرفة سعر الدولار، نظرا لأهميته في التأثير على أسعار مختلف السلع، لذا نقدم فيما يلي سعر الدولار في البنوك المختلفة ومحلات الصرافة، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل الدولار أعلى سعر له في البنك المركزي، حيث سجل في البنوك المصرية نحو 15.77 جنيه، ووصل في مختلف البنوك كما يلي:

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بسعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي، اليوم، 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، وسجل الريال السعودي نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد.

وبالنسبة لسعر الريال فسجل في البنك المركزي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه، وبلغ نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه، وسجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.