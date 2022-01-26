سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-1-2022

يهتم الكثير من المواطنين المصريين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية، بمعرفة سعر الريال السعودي، نظرا لاهتمامهم بتحويل الأموال لأسرهم واستلامها، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 في السوق المحلي.

سعر الريال السعودى أمام الجنيه في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال في البنك الأهلي نحو 4.19 جنيه للبيع مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء في ميد بنك، وسجل الريال سعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء في CIB.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل سعر الدولار، في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، كما سجّل في البنك الأهلي المصري سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع، وسجل سعر 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.