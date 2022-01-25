تعاون بين جامعة الجلالة وأريزونا ستيت لتوفير برامج دراسية بجودة عالمية

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تقريرًا مقدمًا من أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، بشأن توقيع الاتفاقية النهائية للتعاون بين جامعة الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية، ومؤسسة سينتانا التعليمية.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس مجلس الأمناء لجامعة الجلالة، والسفير جونثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، ونانسي جونزاليس الرئيس التنفيذي لجامعة أريزونا، ودوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سينتانا للتعليم، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الجلالة، بأحد فنادق القاهرة.

تعليم على مستوى دولي متميز

وأشار أيمن عاشور إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مستوى دولي متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة مُعترف بها دوليًّا ومحليًّا.

ومن جانبه، أشار جونثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، إلى أن هذه الاتفاقية تفتح مجالات التعاون العلمي بين الجامعتين، وتتيح الفرصة أمام عدد كبير من الطلاب للحصول على تعليم ذي مستوى متقدم، يساعدهم على بناء مهاراتهم التقنية في المجالات الحيوية، التي يمكن أن تدعم انطلاق مصر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرًا إلى بعض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وبلاده.

ونوه مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا، في كلمة مسجلة، بأن جامعة أريزونا واحدة من أهم الجامعات الأمريكية، ولها موقع متميز في التصنيفات العالمية، فتحتل المرتبة الأولى في الابتكار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تصنيفها دوليًّا رقم 155، ما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات الدولية، مؤكدًا أن اتفاقية اليوم تمثل خطوة إضافية في تقوية دور الجامعة في التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأهلية المصرية.

وأكد محمد الشناوي نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، أن هذه الاتفاقية هي نتاج عمل وجهد كبير من الطرفين، وتسعى جامعة الجلالة إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خاصة أن جامعة الجلالة تمثل واحدة من الجامعات الدولية التي تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم.

شهادة مزدوجة من جامعة الجلالة

وأوضح دوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سينتانا للتعليم، أن الاتفاقية تنص على منح شهادة مزدوجة معتمدة من جامعتي الجلالة وأريزونا، لكليتي الهندسة وإدارة الأعمال، وأيضًا منح شهادة معتمدة من جامعة الجلالة بمساعدة إدارية من الشريك التجاري لجامعة أريزونا، لكليات العلوم والإعلام والفنون والتصميم.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن اتفاقية التعاون بين الطرفين تتضمن تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، فضلًا عن الاستفادة من خبرة جامعة أريزونا في ضمان جودة جميع برامج الدرجات الجامعية بكليات جامعة الجلالة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتفاقية تنص أيضًا على التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس ومنحهم الشهادات عبر الإنترنت بالتنسيق مع جامعة ولاية أريزونا، وتقدم مؤسسة سينتانا التعليمية خبراتها لجامعة الجلالة بشأن طرق تحسين جودة التدريس بالكليات ومُخرجات الأبحاث العلمية وزيادة استخدام التكنولوجيا وتأثيرها على التدريس والتعلم، بالإضافة إلى أن جامعة ولاية أريزونا تقدم منحًا دراسية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين بجامعة الجلالة.

وقع الاتفاقية عن الجانب الأمريكي، نانسي جونزاليس الرئيس التنفيذي لجامعة أريزونا، ودوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سينتانا للتعليم، وعن الجانب المصري، محمد الشناوي نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة.