بدء التقدم لـ8 مشروعات لدعم الجامعات الحكومية للوصول إلى العالمية

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والقائم بأعمال مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول فتح باب التقدم لعدد (8) مشروعات تنافسية في جميع مجالات الدعم والتأهيل للجامعات المصرية الحكومية، وهي: مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ومشروع تطوير الاختبارات العملية، ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة، ومشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي، ومشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي، ومشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، ومشروع إنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات.

وصرح د.هشام فاروق أن من المقترح دعم هذه المشروعات بحوالي 173 مليون جنيه، وتتحمل وحدة المشروعات 60%، والجامعة 40% من التكلفة.

وأشار د. الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشاري بالوحدة إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه المشروعات الوصول بالجامعات المصرية إلى العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالي بالجامعات المصرية.

وللتعرف على شروط التقدم والتسجيل يمكن الدخول علي رابط المشروعات؛ لاستيفاء نماذج التقدم لكل مشروع: http//dtuapps.mohesr.gov.eg/heep/

علمًا بأن موعد التسجيل لهذه المشاريع يبدأ من الآن وحتى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢.