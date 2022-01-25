«التعليم العالي» تعلن تفاصيل اختبارات الالتحاق بالجامعات الأهلية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات الالتحاق بالجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء التقديم الإلكتروني لها، موضحة أنه سيتم إرسال مواعيد الاختبارات للطلاب عبر البريد الإلكتروني، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء الاختبارات وعدم التخلف عنها.

تفاصيل اختبارات الالتحاق بالجامعات الأهلية

وأكدت الجامعات الأهلية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تقسيم المجالات وبرامج الكليات على خمسة قطاعات رئيسية لتسهيل عملية اختبارات الالتحاق وتتمل في قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية وقطاع العلوم الأساسية وقطاع العلوم الطبية والصحية وقطاع الدراسات الإنسانية وقطاع الفنون، مشيرة إلى أن برامج قطاع الفنون وبرامج العمارة تحتاج إلى اختبارات قدرات، تعقد بالجامعات ويحق للطالب التسجيل لاختبارات القبول في أكثر قطاع.

وأوضحت أنه بعد إتمام عملية التسجيل، سيتم تحديد القطاعات التي يجب أن يتقدم الطالب لاختبارات القبول بها، ويحدد له القيمة المطلوب سدادها، وتوجيهه لكيفية التسديد إلكترونيا ويسدد الطالب مبلغ 750 جنيها عن التسجيل لدخول اختبار القبول للقطاع الأول، و500 جنيه للتسجيل لدخول اختبار القبول لأي قطاع آخر، مؤكدة أن التسجيل لاختبار القبول لأي قطاع يتيح للطالب تسجيل رغبته في أي برنامج مدرج تحت هذا القطاع.

ونوهت بأنه في حالة الاستقرار على رغبات الطالب وبالتالي الارتباط باختبارات قبول محددة، يتم تسديد الرسوم المطلوبة، مؤكدة أنه في حالة تعديل الرغبات لن يكون لذلك تأثير على إلغاء رغبات برامج مدرجة بقطاع محدد سددت رسوم الاختبار له، أما إذا أراد الطالب إضافة برامج لرغبات جديدة في قطاع جديد فعليه تسديدها وبالنسبة للطالب الذي سدد رسوم اختبارات بعد تسجيله المبكر، فإنه سيتم اعتبار ما تم تسديده في حساب المطلوب سداده.

آليات عقد اختبارات الالتحاق بالجامعات الأهلية

أكدت الجامعات الأهلية، أن آليات اختبارات الالتحاق تتمثل في أنه سيتم عقد اختبارين لكل طالب الأول في المعلومات العامة التحصيلية القطاعية، والثاني في التفكير النقدي ويجب أن يكون للطالب المسجل في اختبارات أكثر من قطاع، أن يتم حضوره اختبارات تلك القطاعات ويتم عقد اختبارات القبول في مراكز اختبارات إلكترونية بالجامعات المصرية، ويتم تحديدها بأقرب مركز للمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

وأضافت أنه سيتم إرسال تفاصيل حول الاختبار ومكان وموعد انعقاده لكل طالب على البريد الإلكتروني ويقوم الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة بتسليم نسخة ورقية من شهاداتهم على المسؤول المتواجد في قاعة الاختبار.