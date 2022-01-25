تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء: ذروة الموجة الباردة غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غدا الأربعاء، الذي يشهد تقلبات في الأحوال الجوية، تشهدها معظم أنحاء البلاد، وتستمر حتى يوم الخميس أيضا لتسود أجواء باردة في مختلف المناطق.

الأرصاد توجه تحذير عاجل للمواطنين بشأن حالة الطقس

وأوضح خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس غدا تتأثر بمنخفض سطحي على البحر المتوسط، يدفع كميات كبيرة من الرطوبة، مشيرة إلى وجود فرصة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا وتمتد للداخل أيضًا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى تأثر البلاد بحالة من نشاط للرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط؛ مما ينتج عنه ارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار.

وتستمر تداعيات التقلبات الجوية، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء على إثر دخول الكتلة الباردة، وفق بيان الأرصاد الجوية.

موعد انتهاء موجة البرد القارس

وأكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الباردة ما زالت مستمرة، بل إن ذروتها ستكون غدا وبعد غد الخميس، مشيرة إلى أن موجة البرد القارس التي تضرب البلاد ستنتهي في نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن البلاد تتأثر بعاصفة هبة التي تضرب بلاد الشام.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 07.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.