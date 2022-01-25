خالد جلال: شرفت بتأليف وإخراج «حكاية عهد» وتقديم نجوم «الاختيار 2»

قال المخرج خالد جلال، إنه شرف بتأليف وإخراج العمل الفني «حكاية عهد»، الذي قدم أمس، في احتفال عيد الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأعرب جلال في بيان له، عن سعادته بتقديم نجوم مسلسل «الاختيار 2»، الفنانون «كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، بشري، إنجي المقدم، ليلي عز العرب»، مشيرا إلى أن «حكاية عهد» لفريق عمل عظيم شرف بالعمل معه، ضم كوكبة من المتميزين كل فى مجاله.

خالد جلال يشكر ضباط وزارة الداخلية

ووجه المخرج خالد جلال، الشكر لوزارة الداخلية، ولفريق العمل العظيم من الضباط بإدارة الإعلام بالوزارة، الذين لا يجنحوا للراحة ليلا أو نهارا في سبيل نجاح عملهم، وقدم التهنئة لهم جميعا، ولأبطال وبطلات الشرطة المصرية.

نجوم حكاية عهد

«حكاية عهد» أشعار أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، ديكور فوزي العوامري، منفذ الديكور أحمد جمال، مخرج منفذ مسرحي علا فهمي، مخرج منفذ تلفزيوني عماد الجازوي، مدير التصوير عباس يحيي، مصور محمد عز العرب، أعمال الجرافيكس «أروما» تامر مرتضي، وفريقه بقيادة مصطفي رضا، مونتاج مينا وسمر تحت إشراف ماهيتاب أيوب، أزياء هالة الزهوى، إعداد الموسيقي والتسجيل الصوتي لحوار أبطال الإختيار أحمد طارق يحيي، مساعدو الإخراج أحمد فؤاد وهيثم حسام ومحمد حبيب وأسماء غازي وسلمي كمال وإسلام الباجورى.

البطولة للنجوم «محمد محسن ومي فاروق ومريم السكري وبسنت صيام ويحيي محمود ومحمد حسيب ومها فهمي ومحمد رحمي ومايسة برهام وآية حلمي وهشام حسين»، مكياج التماثيل عمرو عبد الله، تدريب الأطفال غنوة، إنتاج عادل عبد الله، إشراف عام لميديا هب.