وزيرة الثقافة تجدد الثقة في خالد جلال رئيسًا لقطاع الإنتاج الثقافي

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد الثقة في المخرج خالد جلال، وتوليته رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي لمدة عام آخر.

من جانبه، وجه جلال الشكر والتقدير للدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، علي ثقتها ودعمها، وقال إنه يفتخر بهذه الثقة التي تدفعه لبذل المزيد من الجهد والوقت في العمل، للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة التي تسعى دائمًا إلى إيجاد حراك ثقافي وفني على أعلى مستوى، ووصول الثقافة والفن لكل ربوع مصر.

مسيرة خالد جلال وتكريم السيسي له

وحصل خالد جلال على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة، وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي منذ عام 2015 .

وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، بعد إخراج مسرحية «المحاكمة» التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه «جلال» بأنه «تكريم التكريمات»، كما حصل المخرج خالد جلال، علي جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات دولية وقومية، وأيضا عدد من التكريمات لأشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.