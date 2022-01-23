وزير التعليم: نسعى للقضاء على «عبادة الامتحان».. اقبلوا التغيير

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بعد الانتقادات الكثيرة التي تم توجييها من قبل أولياء الأمور للمناهج، إذ قال «الامتحانات مشيت بشكل أكتر من ممتاز، أولياء الأمور ارتاحوا لما شافوا الامتحانات، لأنهم كانوا بيفكروا في المناهج الجديدة بالفكر القديم، عشان كده كانوا خايفين من الامتحانات وبيفكروا بالطريقة الكلاسيكية، فاكرين إن الطلاب لازم تحفظ الكتب دي عشان تنجح وهذا أمر غير صحيح».

كان هناك ما يُسمى «عبادة الامتحان» عند البعض

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أنه كان هناك ما يُسمى «عبادة الامتحان» عند البعض، وهذا الأمر يُصدر الخوف من الامتحانات، مما يعود على الكثيرين بمكاسب مادية، فيغذون هذا الأمر، «ونسعى للقضاء على ذلك، لازم نعلم أبناءنا طرق جديدة للتعليم، ونديله الجورنال ونقوله اقرأ، والأهالي تتابع الأطفال، مش عاوزين التركيز بس على الامتحانات، وعشان نريحهم بنقولهم التيرم الثاني هنستمتع أكتر بالمناهج».

الطلاب طالعين من الامتحانات مبسوطين مش عندهم أي مشكلة

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن أحد أولياء الأمور قال له «الامتحانات أثبتت أن مناهج سنة رابعة رائعة»، موضحًا في الوقت ذاته أن الأطفال وهم الطلاب رغم أننا لا نسمع منهم كثيرًا، إلا أنهم لا يعترضون على المناهج كونهم تعلموا بشكل جيد للغاية، كما أن تعليقات الطلاب على المناهج والامتحانات تُعرفنا حجم الإنجاز الحقيقي الذي تم تحقيقه أثناء وضع المناهج، «الطلاب طالعين من الامتحانات مبسوطين مش عندهم أي مشكلة، أبناء النظام القديم هما اللي مش قادرين تخيل التغيير».