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ضبط مدير مدرسة لاستيلائه على 1400 علبة بسكويت وبيعها بالسوق السوداء

كتب:

محمد بركات
07:46 م | الثلاثاء 25 يناير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مدير مدرسة بالخانكة بالقليوبية لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى وإستولى على عدد 1402 عبوة من "بسكويت التغذية المدرسية" وقام ببيعها للمواطنين بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تحصيله مبالغ مالية من بعض أولياء الأمور بالمدرسة بإدعاء إنشاء ملفات تعليمية للطلاب والإستيلاء على قيمتها لنفسه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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