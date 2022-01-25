بريد الوطن.. «الداخلية» ترد على انتشار أسماك سامة فى الإسكندرية

بالإشارة لما سبق ونشرته صحيفتكم بعددها الصادر بتاريخ 2 مارس الماضى، متضمناً تحقيقاً صحفياً تحت عنوان «انتشار 7 أصناف لأسماك سامة محظور تداولها»، أشارت خلاله إلى انتشار عدد من أصناف الأسماك السامة فى بعض الأسواق، خاصة فى محافظة الإسكندرية.. نود الإحاطة بأن إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قامت بتوجيه العديد من الحملات التموينية لضبط تاجرى الأسماء المحظور تداولها، لما يشكله ذلك من خطورة على صحة المواطنين، وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 21 قضية حيازة، وعرض أسماك سامة وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

اللواء علاء الأحمدى - مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات العامة

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