بعد إعلان اليوم إجازة رسمية للمصالح الحكومية في الإسكندرية.. تعرف عليها

أعلن محافظ الإسكندرية، أمس الثلاثاء، عن تعطيل العمل اليوم بالمصالح الحكومية في المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس غير المستقر، حيث وفقاً للتوقعات ستشهد المحافظة منذ الساعات الأولى من الصباح وعلى مدار اليوم أمطارا غزيرة متواصلة، مع الكتل الهوائية الباردة وارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي ووصوله ما بين 3 إلى 5 أمتار.

تعرف على المصالح الحكومية المقرر لها إجازة اليوم في الإسكندرية

وبعد إعلان المحافظة عن إجازة المصالح الحكومية ننشر المصالح الحكومية المقرر تعطيل العمل بها اليوم بسبب الطقس السيئ وهي أحياء محافظة الإسكندرية، هي حي أول المنتزه حي ثان المنتزه حي شرق حي وسط حي غرب، حي الجمرك حي العامرية حي العامرية ثان حي العجمى مركز ومدينة برج العرب.

المديريات في محافظة الإسكندرية وهي مديرية التربية والتعليم والمدارس التابعة لها والمعاهد الأزهرية، التنظيم والإدارة، الطرق والنقل، والإسكان والمرافق، والشؤون الصحية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، القوى العاملة، المديرية المالية والهيئات والشركات بالإسكندرية فرع ثقافة الإسكندرية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة جهاز حماية أملاك الدولة.

تعرف على المرافق المستثناة من إجازة اليوم في الإسكندرية

كما استثنى المحافظ المرافق الحيوية والتي تضم شركة المياه وشركة الكهرباء وشركة الصرف الصحي.

ويُستثنى من القرار المستشفيات الحكومية والقيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي تحددها الجهات المسؤولة.

تعطيل العمل بالمصالح الحكومية في الإسكندرية

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تعطيل العمل اليوم الأربعاء بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها ويستثنى من ذلك الصفوف التى تؤدى الامتحانات والمسؤولين عنها وكذلك المرافق الحيوية، لافتاً إلى أن قرار الاجازة بسبب إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.