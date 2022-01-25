تعطيل العمل في المصالح الحكومية بالإسكندرية غدا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل غداً الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها والمدارس والمعاهد الأزهرية، على أن يستثنى من ذلك الصفوف التي تؤدي الامتحانات والمسؤولين عنها والمرافق الحيوية، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الطقس.

تعامل فوري مع الطقس السيئ في الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تسهيل الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنه يُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي تحددها الجهات المسؤولة.

أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، على انتظام الامتحانات بجميع المدارس التي تضم صفوف الامتحانات ، كما أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لمتابعة الامتحانات، واتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أول بأول.