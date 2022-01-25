إغلاق مطار اسطنبول يشعل احتجاجات بين المسافرين (فيديو)

أدى إغلاق مطار اسطنبول الدولي، لإشعال احتجاجات من مسافرين من جنسيات مختلفة، بعد أن جرى إلغاء رحلاتهم بسبب الثلوج، إذ طالبوا بتأمين فنادق لهم بعد إلغاء رحلاتهم، بحسب مقاطع فيديو حديثة انتشرت على شبكة الإنترنت.

واحتج المسافرون الأجانب الذين جرى إلغاء رحلاتهم في مطار إسطنبول على الوضع، مرددين شعار: نحتاج إلى فندق، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، عن وكالة الأناضول التركية.

İstanbul Havalimanı’nda bazı yolcular, “We need Hotel” sloganıyla protestoya başladı.

pic.twitter.com/AYjDRuT2Jc — Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) January 25, 2022

وكان تساقط الثلوج بكثافة ورداءة الطقس، تسببا في توقف حركة المرور في مدينة اسطنبول، وإغلاق مطار اسطنبول لساعات.

إعلان عودة الرحلات لمطار اسطنبول عبر مدرج واحد

ولاحقا أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، بدء تسيير الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي عبر مدرج واحد، بعد إغلاق لساعات بسبب كثافة الثلوج.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنه جرى فتح أحد المدارج في مطار اسطنبول في تمام الساعة 12:00 ظهر الثلاثاء، بعد إغلاق لعدة ساعات بسبب كثافة الثلوج المتساقطة على المدينة.

We’ve been stuck in #IST airport for 30 hours with no help or answers from @TurkishAirlines. Passengers are starting to protest. #getusout pic.twitter.com/e8ytq0Ic8N — C Yash (@CharYashouafar) January 25, 2022

وفجر اليوم أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، تأجيل كافة الرحلات من مطار إسطنبول حتى الساعة 13:00 من الثلاثاء.

الظروف الجوية السيئة منعت هبوط وإقلاع الطائرات

وقال المدير العام للمؤسسة حسين كسكين، في تغريدة على تويتر: بسبب استمرار الظروف الجوية السيئة، لن يكون هناك هبوط وإقلاع للطائرات على مدارج مطار إسطنبول، والإغلاق سيستمر حتى الساعة 13:00 يوم 25 يناير الجاري.

وكانت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، قد أعلنت اليوم تأجيل رحلاتها من وإلى مطار إسطنبول، وذلك بعد العاصفة الثلجية التي اجتاحت تركيا. واعتذرت شركة طيران الخليج، عما قد يتسبب به هذا التأجيل الخارج عن إرادتها.

İstanbul Havalimanında mahsur kalan yurtdışı yolcuları, “Otele ihtiyacımız var” sloganlarıyla durumu protesto ediyor.

(@haskologlu)pic.twitter.com/618lP4UTwC — BBO News (@bbonewstr) January 25, 2022

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، أيضا، تأجيل رحلات الطيران الخاصة بها من وإلى مطار إسطنبول الدولي، بسبب الأحوال المناخية والعواصف الثلجية التي تعرضت لها تركيا الأيام الماضية.

وكانت السلطات التركية، قررت، أمس الاثنين، إغلاق مطار إسطنبول الدولي بسبب العواصف الثلجية، كما قررت تحويل الرحلات الجوية القادمة إليه، باتجاه مطارات أخرى في مناطق ذات مرافق فندقية محدودة.