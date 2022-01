إغلاق مطار اسطنبول يشعل احتجاجات بين المسافرين (فيديو)

أدى إغلاق مطار اسطنبول الدولي، لإشعال احتجاجات من مسافرين من جنسيات مختلفة، بعد أن جرى إلغاء رحلاتهم بسبب الثلوج، إذ طالبوا بتأمين فنادق لهم بعد إلغاء رحلاتهم، بحسب مقاطع فيديو حديثة انتشرت على شبكة الإنترنت.

واحتج المسافرون الأجانب الذين جرى إلغاء رحلاتهم في مطار إسطنبول على الوضع، مرددين شعار: نحتاج إلى فندق، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، عن وكالة الأناضول التركية.

وكان تساقط الثلوج بكثافة ورداءة الطقس، تسببا في توقف حركة المرور في مدينة اسطنبول، وإغلاق مطار اسطنبول لساعات.

ولاحقا أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، بدء تسيير الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي عبر مدرج واحد، بعد إغلاق لساعات بسبب كثافة الثلوج.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنه جرى فتح أحد المدارج في مطار اسطنبول في تمام الساعة 12:00 ظهر الثلاثاء، بعد إغلاق لعدة ساعات بسبب كثافة الثلوج المتساقطة على المدينة.

We’ve been stuck in #IST airport for 30 hours with no help or answers from @TurkishAirlines. Passengers are starting to protest. #getusout pic.twitter.com/e8ytq0Ic8N