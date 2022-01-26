أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 26 يناير 2022

تعد الفاكهة من أكثر ما ينصح بتناوله يوميًا سواء للأصحاء أو المرضى، إذ توفر الفاكهة كميات كبيرة من الألياف تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول والدهون في جسم الإنسان، فضلًا عن احتواء الفواكه على حمض الفوليك، الذي يعدّ أحد عناصر فيتامين (ب) المساعد على تكوين كرات الدم الحمراء وغير ذلك من الفوائد التي قد يجهلها الكثيرون.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وبحسب الجولة اليومية التي تُجريها «الوطن» في عدد من الأسواق الشعبية، استقرت أسعار الفاكهة لمعظم الأصناف خلال تداولات اليوم، الأربعاء الموافق 26 يناير 2022، إذ وصل كيلو الجوافة إلى سعر تراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، فيما تراوح كيلو الرمان بين 8 إلى 12 جنيهًا، ووصل كيلو الفراولة وصل لنحو 12 جنيهًا، والشمام تراوح بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلو، ووصل الكيلو من المانجو الكيت «الخاص بالتخزين» إلى سعر تراوح بين 20 إلى 30 جنيهًا، والبطيخة الـ8 كيلو وصلت إلى 50 جنيهًا.

البرتقال البلدي بـ3 والسكري بـ7 جنيهات

وبحسب عدد من بائعي سوق الخضر والفاكهة، تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات، أما البرتقال السكري فتراوح سعره بين 3 و7 جنيهات للكيلو، والبرتقال أبو سرة بين 4 و10 جنيهات للكيلو، فيما وصل سعر النارنج إلى نحو 3 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 إلى 6 جنيهات، والجريب فروت تراوح سعر الكيلوه منه بين 5 إلى 7 جنيهات.

وبالنسبة لسعر الخوخ المستورد فوصل إلى نحو 25 جنيهًا، والبرقوق المستورد وصل سعره إلى 25 جنيهًا أيضًا، ووصل سعر الواحدة من الأناناس إلى نحو 40 جنيهًا، أما القشطة البلدي فوصلت 30 جنيهًا، ويباع الأفوكادو بـ65 جنيهًا والنكترين المستورد بـ20 جنيهًا.

ووصل سعر العنب الأصفر والأسود المستوردين إلى نحو 25 جنيهًا للكيلو، فيما يباع كيلو التفاح الأمريكاني بسعر يتراوح بين 17 إلى 25 جنيهًا، أما التفاح الجولدن تراوح سعره بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والتفاح السوري واللبناني يتراوح سعره بين 15 إلى 20 جنيهًا، وسجّل البلح السيوي نحو 25 جنيهًا، وبلح الثلاجات وصل إلى نحو 10 جنيهات.