أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 24 يناير 2022

الفواكه من الأطعمة التي توجد على موائد المصريين باستمرار، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث إنها تحتوى على فيتامين ج، الذي يعمل على تقوية المناعة، ومقاومة الأنفلونزا والبرد المنتشرة حاليا، لذلك يزداد عمليات البحث عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية.

وفي هذا السياق، نستعرض أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية، وفق جولة لعدد من الأسواق في منطقة وسط البلد، والدقي، في السطور التالية..

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وبحسب التجار، تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات، والسكري ما بين 3 و7 جنيهات، وأبو سرة بين 4 و10 جنيهات، في حين وصل سعر النارنج إلى نحو 3 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 6 جنيهات، والجريب فروت من 5 إلى 7 جنيهات.

والعنب الأصفر المستورد وصل سعره إلى نحو 25 جنيهًا، والعنب الأسود المستورد نفس السعر، والتفاح الأمريكي ما بين 17 إلى 25 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 20 إلي 25 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني من 15 إلى 20 جنيهًا، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا، وبلح الثلاجات نحو 10 جنيهات.

أما الجوافة تراوحت من 5 إلى 10 جنيهات، والرمان من 8 إلى 12 جنيهًا، والفراولة بنحو 12 جنيهًا، والشمام من 6 إلى 10 جنيهات للكيلو، والمانجو الكيت «الخاص بالتخزين» ما بين 20 إلي 30 جنيهًا، والبطيخ تزن متوسط 8 كيلو بنحو 50 جنيهًا.

وبلغ سعر الخوخ المستورد، نحو 25 جنيهًا، والنكترين المستورد نحو 20 جنيهًا، والبرقوق المستورد، 25 جنيهًا، وسعر واحدة الأناناس حوالي 40 جنيهًا، القشطة البلدي نحو 30 جنيهًا، الأفوكادو نحو 65 جنيهًا.

كيف يتم تحديد أسعار الفاكهة؟

وبحسب التجار فأن تحديد سعر الفاكهة يرجع إلي العرض والطلب في السوق، فكلما زاد الطلب على سلعة ارتفعت قيمتها والعكس صحيح.