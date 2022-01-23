أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 23 يناير 2022

تناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتناول الفاكهة لتقوية مناعة الجسم ضد الأمراض، في ظل تفشي أزمة كورونا، خاصة الفواكة التي تحتوي على فيتامين C و E، حيث تعد الفاكهة واحدة من أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء جسم الإنسان مهما بلغت مراحل عمره، لذلك تبحث الأمهات بشكل يومي عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، لتحديد الأنواع التي تحتاجها والمقاومة لفيروسات مثل البرد مثل البرتقال واليوسفي.

وترصد بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة في أسواق اليوم وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقة سليمان جوهر في الدقي، وسوق أرض الجمعية بإمبابة، وخاصة الفواكهة الشتوية، وبينها اليوسفي والبرتقال، والفراولة، في السطور التالية:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

ـ الخوخ المستورد 25 جنيهًا.

ـ الكاكا 12 جنيها.

ـ البرتقال البلدي 5 جنيهات.

ـ البرتقال السكري 7 جنيهات.

ـ البرتقال أبو سرة 10 جنيهات للكيلو.

ـ الرمان 10 جنيهات.

ـ اليوسفي 7 جنيهات.

ـ الكنتالوب 10 جنيهات.

ـ الكيوي 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

ـ الجوافة 10 جنيهات.

ـ البرقوق السكري 30 جنيهًا.

ـ التفاح البلدي 18 جنيها.

ـ التفاح الأمريكاني 27 جنيها.

ـ التفاح الجولدن 23 جنيهًا.

ـ التفاح اللبناني 28 جنيهًا.

ـ سعر حبة الأناناس 40 جنيها.

ـ العنب كرمسن 25 جنيهًا.

ـ الفراولة 20 جنيهًا.

ـ العنب الرومي الأحمر 12 جنيهًا.

ـ البلح الرملي 10 جنيهات.

ـ الكمثرى المستوردة 30 جنيهًا.

ـ الكريز 35 جنيهًا.

ـ التين البرشومي 18 جنيهًا.

ـ البرتقال البلدي 5 جنيهات.

وأرجح عدد كبير من التجار استقرار أسعار الفاكهة، في الأسواق المحلية، إلى زيادة المعروض، فضلا عن وجود العديد من الأنواع، ما يجعل المستهلك يقبل على العديد منها.