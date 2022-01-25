وزير الخارجية عن السد الإثيوبي: نعمل على منع أي تهديد لمصالح مصر والسودان

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دائما منفتحة على التفاوض، وتسعى إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد الإثيوبي، باتفاق منصف يحقق أهداف الدول الثلاث، ويحقق التنمية لإثيوبيا، وعدم الإضرار الجسيم بمصالح مصر والسودان المائية، وإذا توافرت الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، سيجرِ الارتكان لقواعد القانون الدولي، ما يسهل معها التوصل لاتفاق.

نرى رئاسة جديدة للاتحاد الافريقي ونترقب ما ستطرحه من استئناف للمفاوضات

أضاف «شكري»، خلال تصريحات تليفزيونية، أننا نرى رئاسة جديدة للاتحاد الافريقي، ونترقب ما قد تطرحه من استئناف المفاوضات، ونراقب الموقف، وكل أجهزة الدولة تعمل على منع أي ضرر يقع على مصالح مصر والسوان، موضحًا أن المبعوث الأمريكي أحاط مصر بخلاص مداولاته، سواء في إثيوبيا أو السودان، إذ من الأهمية أن يُطلع مصر بحكم العلاقات التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، وفهمت واشنطن أن هذه الأوضاع لها تأثير مباشر على أمن المنطقة، وبالتالي على المصالح المصرية، لذلك هناك تنسيق وتشاور بين مصر والولايات المتحدة.

ماذا عن القمة العربية المقبلة ومقعد سوريا؟

وعن القمة العربية المقبلة، أوضح وزير الخارجية، أن الجزائر ستستضيف هذه القمة، ونأمل أن تكون ناجحة، ويجرِ من خلالها تواصل القادة العرب، ووضعهم لرؤية مشتركة حول التحديات التي تواجه العالم العربي، معلقًا على مقعد سوريا، «الموضوع محل تداول الفترة المقبلة، وأتصور أننا عبرنا أكثر من مرة عن موقفنا في هذا الشأن»