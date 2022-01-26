انتداب لجنة هندسية لمعاينة عقار مدينة نصر المحترق

بعد نشوب حريق عقار بمدينة نصر بالقرب من مول سيتي ستارز، انتقلت النيابة العامة لمكان الحريق لعمل معاينة للموقع، فضلا عن انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية، لإجراء معاينة وأخذ عينات من موقع الحريق لبيان إذا كان هناك شبهة جنائية في اندلاعه من عدمه وما هي الأسباب التي أدت إلى حدوثه.

وكلفت النيابة بانتداب لجنة هندسية من محافظة القاهرة لإجراء معاينة للعقار لبيان سلامته البنائية بعد احتراقه.

تفاصيل الحريق الهائل

ونشب، منذ قليل، حريق هائل في عقار سكني بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني، وامتد إلى الطابق الخامس.

وبفحص المكان تبين أن العقار مكون من 10 طوابق، وقام رجال الإسعاف بعلاج 3 حالات اختناق في مكان الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.