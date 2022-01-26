تنفيذ 17 ألف وحدة سكنية العاشر من رمضان.. «اعرف شروط الحصول عليها»

قال أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه خلال الفترة الأخيرة شهدت المدينة تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة سواء كانت خدمية أو سكنية، للنهوض بالبنية التحتية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين بصورة جيدة.

وأشار «عمران»، إلى أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم تنفيذ 17 ألفا و88 وحدة سكنية بالمدينة، وذلك ضمن الإعلان الرابع عشر من مشروع «سكن لكل المصريين» بالمدينة، مضيفا أن الإعلان الرابع يضم 16 ألفا و608 وحدات بمساحة 90 مترا مربعا، في حين هناك 480 وحدة بمساحة 75 مترا مربعا.

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وأوضح أن تم إسناد 2784 وحدة، وجار العمل على استكمال الإجراءات لإسناد باق الوحدات السكنية، منوها إلى أنه جار العمل على تنفيذ الوحدات السكنية التي تم إسنادها، حيث تتراوح نسبة التنفيذ من 7 إلى 17%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك الوحدات في شهر يونيو 2023.

شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من الشروط التي يجب أن تتطابق على المتقدم حتى يتمكن من الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، ومن تلك الشروط:

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