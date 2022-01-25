طقس الأربعاء في جميع المحافظات: تعطيل بالإسكندرية وتحذير لهذه الفئات

منذ مطلع الأسبوع الجاري، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة تحذيرات بشأن طقس الأربعاء، والذي وصفه خبراء الأرصاد بأنّه أبرد يوم في فصل الشتاء هذا العام حتى الآن، نظرًا لانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن تُسجّل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 12 درجة والصغرى 6 درجات، كما يعمل نشاط الرياح على الإحساس بمزيد من برودة الطقس.

تحذير الأرصاد الجوية من طقس الأربعاء

طقس غدًا الأربعاء يشهد تقلبات جوية على معظم أنحاء البلاد نتيجة تأثرنا بمنخفض سطحي علي البحر المتوسط يدفع كميات كبيرة من الرطوبة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا، وتمتد للداخل أيضًا، كما تنشط الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي لارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار ويزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء إثر دخول الكتلة الباردة.

تصل ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا الأربعاء، وذلك بحسب تصريحات الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، نظرًا لتأثر معظم مناطق الجمهورية بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

إذ تشهد مناطق من «السلوم - مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية» سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا وقد تكون مصحوبة بحبات البرد.

أما مناطق «الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - القاهرة - الجيزة - القليوبية» تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تكون الأمطار خفيفة على مناطق الفيوم وبني سويف والمنيا.

طقس الأربعاء في الإسكندرية

وتمثلت أولى النتائج المترتبة على طقس الأربعاء في محافظة الإسكندرية، التي أعلنت تعطيل العمل غدًا بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة للمحافظة، وكذا المدارس والمعاهد الأزهرية، إلا أنّها استثنت الصفوف التي تؤدى الامتحانات والمسؤولين عنها وكذلك المرافق الحيوية.

وجاء هذا التعطيل نظرًا لتعرض عروس البحر المتوسط لسقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا وقد تكون مصحوبة بحبات البرد، فضلًا عن تعرضها لنشاط شديد للرياح يعمل على المزيد من برودة الطقس إذ تصل درجة الحرارة العظمى على الإسكندرية إلى 13 درجة والصغرى 9 درجات، فضلًا عن اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ترتفع معه الأمواج لتتراوح بين 3 و5 أمتار.

تحذيرات لهذه الفئات من الخروج غدًا

ونظرًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المستمرة من طقس غدًا الأربعاء، حذر الدكتور هاني الناطر استشاري الأمراض الجلدية، عددا من الفئات التي تكون أكثر تأثرًا بهذه الاضطرابات الجوية، ومنها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وصغار الأطفال، ونصحهم بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وبالنسبة لمرضى الحساسية سواء جلدية أو صدرية أو مرضى الجيوب الأنفية ينصح «الناظر» بتناول أقراص الحساسية طويلة المفعول مثل «تلفاست» و«زيرتك» وغيرها بمعدل قرص مساءً يوميا نظرًا لتأثر البلاد برياح محملة بالرمال والأتربة، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الكمامة في هذا الجو البارد، خاصة أنّ ارتداءها بجانب أنّه يحميك من الإصابة بالفيروسات المُعدية فهي تعمل أيضًا كفلتر يحمي الجهاز التنفسي من الأتربة.

نصائح الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأربعاء

وقدّم خبراء الأرصاد للمواطنين عددًا من النصائح أهمها عدم ممارسة الأنشطة البحرية، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بقدر المستطاع على مدار الـ24 ساعة، والحرص على احتساء المشروبات الساخنة بشكل مستمر، والابتعاد عن تيارات الهواء، والابتعاد عن الجلوس في الأماكن المغلقة المزدحمة بالمواطنين سيئة التهوية.