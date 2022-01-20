عوض تاج الدين: نصف مليون شخص يحصلون على لقاحات كورونا يوميا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن ما يقارب من 60 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، مقابل 35 مليون حصلوا على الجرعة الثانية، ونصف مليون حصلوا على الجرعة التعزيزية.

500 ألف مواطن تقريبا يتلقون اللقاحات يوميا

أضاف تاج الدين، اليوم الخميس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «عدد الأشخاص الذين يحصلون على اللقاحات يوميا، يتراوح بين 350 و500 ألف شخص، وهناك إقبال شديد على اللقاحات وتدفق مستمر لها».

وتابع: «نؤكد أن لقاحات كورونا لها دور كبير في حماية الإنسان من كورونا، وتم إجراء دراسات أثبتت أنّ من يضطرون إلى تلقي العلاج في المستشفيات وغرف الرعاية المركزة، هم الأقل حصولا على اللقاحات».

استمرار منظومة التلقيح

ذكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال لقائه معه، أمس الأربعاء، على ضرورة استمرار اللقاحات، مشددا على أنها تسير بطريقة جيدة جدا من حيث إتاحتها: «لدينا كل أنواع اللقاحات في العالم، و1350 مركز ثابت للتطعيم، بالإضافة إلى المراكز المتحركة».

وأكد مستشار الرئيس، أن الإقبال على اللقاحات زاد، كما شددت الدولة على عدم دخول غير المطعمين للأماكن الحكومية، ما حمس الناس للحصول على التطعيمات المختلفة، مشيرا إلى أن 14 شركة مصرية حصلت على تصريح لتصنيع دواء ميرك، وأن 95% من الأدوية التي احتاجتها مصر في أزمة كورونا كانت تنتج محليا.