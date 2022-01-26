الأرصاد تحذر من انخفاض حاد في الحرارة: تصل لـ3 درجات مئوية ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ طقس اليوم يشهد حالة من التقلبات الجوية السريعة ولكنها ستنتهي مع انتهاء اليوم، إذ سيكون هناك انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى 12 درجة مئوية خلال فترات النهار، وتكون درجة الحرارة الصغرى 6 درجات مئوية وهو انخفاض كبير بدرجات الحرارة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أنَّه مع نشاط الرياح أيضًا اليوم، يكون الشعور بالبرودة أكبر بكثير، فتصبح درجات الحرارة المحسوسة أقل بدرجتين أو 3 درجات، فتصبح درجات الحرارة المحسوسة نهارًا على القاهرة 9 درجات مئوية وليلًا 3 درجات مئوية.

الطقس بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الطقس سيكون باردًا خلال ساعات النهار وشديد البرودة خلال ساعات الليل، مع غياب أشعة الشمس معظم فترات اليوم، مما يزيد الإحساس بالبرودة معظم فترات اليوم.

وأوضحت أنَّ بعض مناطق الصعيد تصل درجات الحرارة الصغرى بها لـ5 درجات، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى في سانت كاترين لـ3 درجات تحت الصفر، مما يؤدي لتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وتكون الصقيع على المرتفعات والمزروعات بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى، وهذا الصقيع عبارة عن ثلوج تتساقط على الأشجار والمزروعات.

ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة من الغد

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنَّ درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع التدريجي من الغد، وقد تصل لـ15 درجة مئوية ولا زال الطقس باردًا، نافية ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تساقط الثلوج على المدن المصرية.