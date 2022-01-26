أمطار غزيرة بالقليوبية.. ونصائح للمواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة

شهدت مدن وأحياء القليوبية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة، صاحبها موجة من الصقيع والرياح على كافة أنحاء المحافظة، إذ تم التحذير بتوقع زيادة سقوط المطر خلال الساعات المقبلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وتزامنا مع الأمطار الغزيرة، أعلنت محافظة القليوبية، في بيانها، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس الباردة والصقيع، محذرة من سقوط أمطار غزيرة رعدية خلال الساعات المقبلة، إذ تم رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع منذ بداية الموجة والأمطار الغزيرة، منوهة بتواجد جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.

وأجرت «الوطن» بثا مباشرا لموجة الأمطار التي ضربت محافظة القليوبية والعاصمة بنها، استعرضت الأوضاع بالشوارع، وانتشار سيارات الطوارئ لرفع آثار الأمطار والتحذيرات التي أطلقتها المحافظة للمواطنين تزامنا مع موجة الطقس السيئ.

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القليوبية تحذر مواطنيها

وأهابت المحافظة بالمواطنين موجة الأمطار والرياح الشديدة، بضرورة الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة، وتجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرق الجانبية وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة والتواصل السريع مع الجهات المختصة الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها وفصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي وعدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.

المحافظ يتفقد الطرق والأنفاق

وتزامنا مع تلك التحذيرات، أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية على جميع الأنفاق الموجودة بمدن المحافظة والطرق السريعة للتأكد من جاهزيتها لشفط مياه الأمطار، لتفادي ظاهرة غرق الأنفاق والكباري والشوارع بمياه الأمطار وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار، حتى لا تتأثر السيولة المرورية مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مراكز المدن والأحياء و الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والهيئة العامة للطرق والكباري لتفادي أي مشكلة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد نفق شعراوي ويوجد بالنفق 4 طلمبات غاطسة، إذ وجه المحافظ باستمرار رفع حالة الطوارئ وتطهير وتسليك خط تصريف المياه بالنفق، وذلك لسرعة تصريف المياه، كما تفقد المحافظ نفق كلية العلوم بالمنشية حيث وجه بنظافة النفق تماما من الأتربة حتى لا تتسبب في انسداد شبكة تصريف الأمطار بالنفق.

كما تفقد أنفاق سندنهور ببنها ونفق مزلقان زكي بطوخ وشبكة تصريف الأمطار بكفر أبو جمعة بقليوب على طريق «مصر إسكندرية» الزراعي، للتأكد من جاهزيتها في حالة سقوط الأمطار موجها بضرورة الاستعداد التام لتنفيذ أي مهام خلال فترة موجة الطقس السيئ،، إذ أكد المحافظ على ضرورة اختبار جاهزية كافة الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موجة الطقس السيئ، علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

كما وجه جميع التنفيذيين ورؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني في مختلف الشوارع على مدى الساعة، وانتشار أطقم ومعدات مواجهة الطقس السيئ والأمطار بكافة مدن وقرى وأحياء المحافظة، وذلك لإزالة كافة تراكمات مياه الأمطار المحتمل وقوعها في الشوارع أو الميادين التي لا تتواجد بها صفايات أمطار أولاً بأول.

ونوه محافظ القليوبية بالانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار ٢٤ ساعة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر، وصيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة.